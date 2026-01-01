البابا تواضروس يلتقي أسقفي العموم ووكيل البطريركية بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الخميس، أسقفي العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، صاحبي النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، القداس الإلهي بكنيسة الآباء الرسل في مدينة العريش، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخلال صلاة القداس دشّن نيافته أيقونات الكنيسة وعددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال التجديدات بها.