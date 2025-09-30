قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
ياسر ريان: الزمالك لعب على التعادل أمام الأهلي وخسر الثقة

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك دخلوا مباراة القمة الأخيرة في الدوري الممتاز بهدف الحفاظ على التعادل فقط، وهو ما تسبب في خسارتهم أمام الأهلي.


وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر برنامج لعبة والتانية مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: "لاعبي الزمالك لم يصدقوا أنهم سجلوا في مرمى الأهلي، وأقصى ما كانوا يطمحون إليه هو التعادل، وهو ما يفسر الهزيمة."


وأضاف: "الزمالك يفتقد الثقة في مواجهة الأهلي، ويتأثر لاعبوه نفسيًا رغم أنهم في كثير من الأحيان يكونون في حالة فنية وبدنية أفضل."


وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن المباراة كانت متكافئة، لكن الأفضلية في الأداء والنتيجة كانت للأهلي، مؤكدًا أن حسين الشحات استحق لقب رجل المباراة بعد نزوله كبديل وتغيير مجريات اللقاء لصالح فريقه.

