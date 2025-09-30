ياسر ريان: الزمالك لعب على التعادل أمام الأهلي وخسر الثقة



أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك دخلوا مباراة القمة الأخيرة في الدوري الممتاز بهدف الحفاظ على التعادل فقط، وهو ما تسبب في خسارتهم أمام الأهلي.



وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر برنامج لعبة والتانية مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: "لاعبي الزمالك لم يصدقوا أنهم سجلوا في مرمى الأهلي، وأقصى ما كانوا يطمحون إليه هو التعادل، وهو ما يفسر الهزيمة."



وأضاف: "الزمالك يفتقد الثقة في مواجهة الأهلي، ويتأثر لاعبوه نفسيًا رغم أنهم في كثير من الأحيان يكونون في حالة فنية وبدنية أفضل."



وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن المباراة كانت متكافئة، لكن الأفضلية في الأداء والنتيجة كانت للأهلي، مؤكدًا أن حسين الشحات استحق لقب رجل المباراة بعد نزوله كبديل وتغيير مجريات اللقاء لصالح فريقه.