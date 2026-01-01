خلية عمل إنساني.. متطوعو الهلال الأحمر يقضون ليلة رأس السنة على معابر فلسطين والسودان

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بليلة رأس العام الجديد، قضى متطوعو الهلال الأحمر المصري هذه الليلة يعملون كخلية نحل على المعابر المصرية الفلسطينية والمعابر المصرية السودانية لتقديم المساعدات إلى الأشقاء في غزة والسودان، إلى جانب مساندة جهود الدولة في تأمين الطبي للاحتفالات بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك الهلال الأحمر المصري في مساندة جهود الدولة بالتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بالعاصمة الإدارية الجديدة والكنائس والعديد من الأماكن العامة على مستوى الجمهورية.

وفي العريش، واصل المتطوعون على تجهيز قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 107، والتي جرى الدفع بها صباح اليوم الباكر بحمولة تجاوزت 5,100 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: سلال غذائية ودقيق، مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، إضافة إلى المواد البترولية، وإمدادات الشتاء الأساسية التي شملت: بطاطين، مراتب، ملابس شتوية، و خيم لإيواء المتضررين.

وعلى صعيد متصل، رافق متطوعو الهلال الأحمر المصري أول قافلة إغاثية برية مسافة أكثر من ألفي كيلو متر حتى وصولها إلى معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية، استعدادًا لتسليم أكثر 70 طن من المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الهلال الأحمر السوداني.

وعلى مدار الساعة، واصلت غرفة العمليات المركزية عملها في تلقي بلاغات الخط الساخن (15322).