أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن وجود أزمة داخل غرف نادي الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: "عدد من لاعبي الفريق ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة، وهددوا باللجوء للإجراءات القانونية ضد النادي في حال عدم الحصول عليها قبل لقاء السبت المقبل".



وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، عقب الانتهاء من مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز