الزمالك ينتظر 4 مواجهات قوية في أكتوبر 2025 محليا وقاريا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة من المباريات المرتقبة خلال شهر أكتوبر 2025، سواء في الدوري المصري الممتاز أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة أمام الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري، إلا أنه ما زال يتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد تحقيق 5 انتصارات وتعادلين مقابل خسارتين.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استعادة توازنه سريعًا للحفاظ على حظوظه في المنافسة المحلية.

مباريات الزمالك في الدوري المصري

الزمالك × غزل المحلة – السبت 4 أكتوبر، الساعة 5 مساءً.

البنك الأهلي × الزمالك – الخميس 30 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.

مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية

ديكاداها الصومالي × الزمالك – مباراة الذهاب (خارج الأرض)، أحد أيام 17 – 19 أكتوبر.

الزمالك × ديكاداها الصومالي – مباراة الإياب (في القاهرة)، أحد أيام 24 – 26 أكتوبر.

يدخل الزمالك هذا الشهر تحت ضغط كبير، إذ يتعين عليه الموازنة بين الحفاظ على صدارته في الدوري المحلي، والانطلاق بقوة في مشواره القاري بحثًا عن لقب الكونفدرالية الإفريقية.