عبد الله السعيد يغيب عن الزمالك أمام غزل المحلة.. اعرف السبب

يغيب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل عبد الله السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة بالأمس في مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الأولى في مباراة المقاولون العرب قبل أن يحصل على الثانية في مباراة الجونة السابقة.



وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، عقب الانتهاء من مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز