سفير مصر يحفز لاعبي منتخب 20 سنة قبل مواجهة نيوزيلندا

حرص السفير ماهر المهدي، سفير مصر في تشيلي، على التواجد في مقر بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة بمدينة سانتياجو، لتحفيز اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، والمقرر لها في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب المقامة في تشيلي.

وكان في استقبال السفير بمقر البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، كما حضر اللقاء عمرو الغندور رئيس الجالية المصرية في تشيلي.

والتقى السفير باللاعبين في جلسة ودية أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدراتهم على إسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق الفوز، والدفاع بشجاعة عن ألوان علم بلادهم في هذا المحفل الدولي الذي لا يتكرر كثيرًا في مسيرة نجوم كرة القدم.

وشدد السفير على أن اللاعبين هم الأجدر والأحق بالعبور ومواصلة المشوار، مؤكدًا أن أفراد الجالية المصرية في تشيلي جميعهم داعمون لهم.

من جانبه، وجه حماده الشربيني الشكر إلى السفير على اهتمامه ورعايته للبعثة منذ وصولها، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الجماهير المصرية.

كما عبر أحمد كاباكا قائد المنتخب عن امتنانه للسفير، متعهدًا باسم زملائه ببذل أقصى الجهد من أجل رفع اسم مصر عاليًا.

وفي ختام الزيارة، أهدى الشربيني قميص منتخب مصر إلى السفير المصري.