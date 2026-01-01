قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لبنان .. قوات الاحتلال تتوغلت في بلدة عديسة الجنوبية

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال توغلت فجرًا في بلدة عديسة الجنوبية حيث فجرت منزلًا في أحد الأحياء المأهولة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُكثف استعداداته لشن عملية عسكري محتمل ضد حزب الله في لبنان، بدعوى رصد محاولات للحزب لإعادة بناء قدراته.

ووفقًا للصحيفة العبرية، تشير المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن حزب الله يسعى لترميم قوات "الرضوان" وتكديس منظومات هجومية شمال نهر الليطاني، وهو ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي لتكثيف ضرباته لمراكز التدريب في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن محاولات حزب الله تتضمن توجيه "أنظمة صواريخ دقيقة" نحو تل أبيب، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة من واشنطن يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال يعتزم عرض خططه الهجومية على نتنياهو فور عودته من واشنطن، متذرعا بأن التحركات في لبنان "لا تفي بشروط وقف إطلاق النار".

ونوّهت الصحيفة، إلى أن تل أبيب تتوقع أن تعلن الحكومة اللبنانية خلال الساعات أو الأيام المقبلة انتهاء عملية نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، مع رفض توسيع العملية لتشمل شمال النهر.وأكدت مصادر عسكرية أن "عدم نية الجيش اللبناني مواصلة نزع السلاح سيدفع إسرائيل للقيام بذلك بنفسها".

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

محمد صلاح

محمد صلاح سيرحل عن ليفربول.. خبيرة أبراج تعلن الموعد

أرشيفية

إلهام شاهين: بحب أقضي رأس السنة مع عائلتي في البيت

المساعدات الإنسانية

مصر تواصل كسر الحصار الإنساني وتدعم الأشقاء في غزة بالقافلة رقم 107

بالصور

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

