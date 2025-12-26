قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
أخبار العالم

رغم القصف الإسرائيلي علي جنوب لبنان.. عون: شبح الحرب انقضى

ضربات إسرائيلية علي جنوب لبنان
ضربات إسرائيلية علي جنوب لبنان
القسم الخارجي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الخميس، أن خطر اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل تراجع بشكل ملحوظ، مرجعًا ذلك إلى الجهود الدبلوماسية القائمة وآلية خفض التصعيد المعتمدة، وذلك رغم استمرار الضربات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية.

وقال عون، خلال زيارة قام بها إلى بكركي في وسط لبنان بمناسبة أعياد الميلاد، نقلتها وكالة أنباء الصين،شينخوا، إن “شبح الحرب قد انقضى”، مشيرًا إلى أن المفاوضات والاتصالات الدولية ساهمت في احتواء التحذيرات الإسرائيلية من احتمال تجدد الأعمال العسكرية بعد مطلع العام الجديد.

وشدد الرئيس اللبناني، في الوقت نفسه، على أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال هشًا وقابلًا للتدهور، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية تحافظ على قنوات تواصل مفتوحة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع اللجنة المكلفة بالإشراف على آلية منع التصعيد وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.

مباحثات إيجابية

وأوضح عون أن المباحثات الجارية تتسم أحيانًا بتعقيدات ومطالب مرتفعة السقف، إلا أنها، بحسب تعبيره، تتجه تدريجيًا نحو “نتائج إيجابية”، مؤكدًا التزام لبنان بتفادي أي مواجهة جديدة والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة وبسط الأمن في مختلف المناطق اللبنانية.

ويأتي هذا التصريح في ظل وقف إطلاق نار مدعوم من الولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، أنهى أكثر من عام من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي امتدت تداعياتها إلى الجبهة اللبنانية.

نزع سلاح حزب الله

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يبدأ نزع سلاح حزب الله في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، باعتبارها الأكثر حساسية من الناحية الأمنية بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق، كلفت السلطات اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الجيش اللبناني، بدعم أمريكي، بوضع خطة تضمن حصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن، قبل أيام، أن لبنان بات قريبًا من استكمال عملية نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، في خطوة تهدف إلى تنفيذ الالتزامات الأمنية الواردة في اتفاق التهدئة.

في المقابل، يواصل حزب الله رفضه الصريح لخطة نزع سلاحه، حيث دان أمينه العام نعيم قاسم مرارًا توجه الحكومة اللبنانية، مؤكدًا تمسك الحزب بسلاحه واعتباره “جزءًا من معادلة الردع”.

لبنان جنوب لبنان جوزيف عون إسرائيل حزب الله

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية بالمدارس

أوقاف دمياط تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "التفكك الأسري" لترسيخ قيم الأسرة

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي للمرضى بالمستشفيات خلال أنشطة شهر التطوع

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: الطبيب الأزهري لا يبيع الألم ولا يتاجر بالإنسان

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

