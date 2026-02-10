الجيش الصومالي: عملية عسكرية تسفر عن مقتل 14 من عناصر الميليشيات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أن قوات دانب الخاصة التابعة للجيش الوطني، بالتنسيق مع قوات الأمن في ولاية جوبالاند، نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت مواقع لمسلحي المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق تابعة لمدينة جمامي بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأسفرت العملية، بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 عنصراً من الإرهابين، وإصابة عنصر آخر، فيما فر عدد من المسلحين من ساحة المواجهات، بعد تعرضهم لضربات دقيقة.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه العملية تأتي في إطار الحملة العسكرية والأمنية المتواصلة ضد العناصر الإرهابية، مشددة على استمرار الجهود الرامية إلى تفكيك قدرات المليشيات الارهابية وضمان حرية تنقل المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن القوات الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ستواصل تنفيذ العمليات الاستباقية حتى القضاء على التهديدات الأمنية وتحقيق سلام دائم في أنحاء البلاد.