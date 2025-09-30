أبطال آسيا.. بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام شباب الأهلي

أعلن حسن خليفة، مدرب اتحاد جدة، التشكيل الأساسي لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

بريدج رايكوفيتش - أحمد الجليدان - سيميتش - دانيلو بيريرا - ماريو ميتا - نجولو كانتي - فابينيو تفاريس - محمدو دومبيا - موسي ديابي - ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.