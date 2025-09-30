5 مواجهات قوية تنتظر الأهلي في أكتوبر 2025



يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهرًا مزدحمًا بالمباريات القوية خلال أكتوبر 2025، إذ يواصل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب انطلاق منافساته في دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد استهل الأسبوع بانتصار ثمين على الزمالك بنتيجة 2-1، في القمة التي أقيمت يوم الإثنين 29 سبتمبر ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بعد تحقيق 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.



مباريات الأهلي في الدوري المصري



الأهلي × كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.



الأهلي × الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.



الأهلي × بتروجيت – الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.



مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا (دور الـ32)

إيجل نوار × الأهلي – مباراة الذهاب في بوروندي، أحد أيام 17-18-19 أكتوبر.



الأهلي × إيجل نوار – مباراة الإياب في القاهرة، أحد أيام 24-25-26 أكتوبر.



يسعى المارد الأحمر للحفاظ على زخم الفوز في القمة، وتعزيز موقعه محليًا، إلى جانب بداية قوية في مشواره القاري بحثًا عن استعادة اللقب الإفريقي.