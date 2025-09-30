قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 مواجهات قوية تنتظر الأهلي في أكتوبر 2025

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب


يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهرًا مزدحمًا بالمباريات القوية خلال أكتوبر 2025، إذ يواصل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب انطلاق منافساته في دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد استهل الأسبوع بانتصار ثمين على الزمالك بنتيجة 2-1، في القمة التي أقيمت يوم الإثنين 29 سبتمبر ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بعد تحقيق 4 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.


مباريات الأهلي في الدوري المصري


الأهلي × كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.


الأهلي × الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.


الأهلي × بتروجيت – الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.


مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا (دور الـ32)
إيجل نوار × الأهلي – مباراة الذهاب في بوروندي، أحد أيام 17-18-19 أكتوبر.


الأهلي × إيجل نوار – مباراة الإياب في القاهرة، أحد أيام 24-25-26 أكتوبر.


يسعى المارد الأحمر للحفاظ على زخم الفوز في القمة، وتعزيز موقعه محليًا، إلى جانب بداية قوية في مشواره القاري بحثًا عن استعادة اللقب الإفريقي.

الأهلي مباريات الاهلي خلال شهر أكتوبر مباريات الأهلي المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

مبابي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية مبابي في كيرات

سعد شلبي

المدير التنفيذي يكشف تفاصيل الهيكلة الإدارية والمالية للعاملين بالنادي الأهلي

الزمالك

الزمالك ينتظر 4 مواجهات قوية في أكتوبر 2025 محليا وقاريا

بالصور

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد