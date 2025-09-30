ميلان يتقدم بطلب مفاجئ للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي

تواصل نادي ميلان مع بيني زهافي، وكيل أعمال مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، لمناقشة إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما ذكره اليوم الثلاثاء موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.



وفشل النادي اللومباردي في التعاقد مع مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات الصيفي، قبل أن يتجه في النهاية إلى ضم كريستوفر نكونكو من تشيلسي مقابل 42 مليون يورو.



ومع تراجع مستوى المهاجم سانتياجو خيمينيز بشكل مقلق، يفكر الروسونيري في التعاقد مع هداف جديد، ويضع ليفاندوفسكي كخيار محتمل.



وينتهي عقد النجم البولندي مع برشلونة في صيف العام المقبل، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن النادي الكتالوني قرر عدم تقديم عقد جديد له، غير أن راتبه الضخم قد يشكل عائقًا أمام ميلان لإتمام الصفقة.