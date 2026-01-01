قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز بحقول عجيبة بالصحراء الغربية

أمل مجدى

​في ضوء إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، انتهت شركة عجيبة للبترول من حفر بئرين ناجحتين: "درة-36" و"غرب ياسمين-3"؛ لتنمية وزيادة معدلات الإنتاج في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية.

​وأظهرت الاختبارات الأولية للبئرين تدفقاً طبيعياً مبشراً بمعدل إنتاج مجمع يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام يومياً، ونحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وذلك من التكوينات الجيولوجية "الخطاطبة" و"المساجد".

​وفي هذا الإطار، تواصل فرق العمل بشركة عجيبة للبترول تنفيذ الأعمال اللازمة للإسراع بربط البئرين الجديدتين بتسهيلات الإنتاج القائمة، تمهيداً لإدخالهما على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

​ويؤكد هذا النجاح استمرار شركات قطاع البترول في تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في عمليات الحفر وتنمية الآبار، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

