نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز بحقول عجيبة بالصحراء الغربية

​في ضوء إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، انتهت شركة عجيبة للبترول من حفر بئرين ناجحتين: "درة-36" و"غرب ياسمين-3"؛ لتنمية وزيادة معدلات الإنتاج في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية.

​وأظهرت الاختبارات الأولية للبئرين تدفقاً طبيعياً مبشراً بمعدل إنتاج مجمع يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام يومياً، ونحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وذلك من التكوينات الجيولوجية "الخطاطبة" و"المساجد".

​وفي هذا الإطار، تواصل فرق العمل بشركة عجيبة للبترول تنفيذ الأعمال اللازمة للإسراع بربط البئرين الجديدتين بتسهيلات الإنتاج القائمة، تمهيداً لإدخالهما على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

​ويؤكد هذا النجاح استمرار شركات قطاع البترول في تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في عمليات الحفر وتنمية الآبار، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.