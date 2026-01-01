تعرّف على إيرادات فيلم الملحد في أول أيام عرضه

تمكن فيلم الملحد، من تحقيق ايرادات مرتفعة في اولي أيام عرضه بالسينمات المصرية.

حيث حقق فيلم الملحد من بطولة الفنان أحمد حاتم ايرادات وصلت الي 944,246 جنيه مصري .

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.

وكان فيلم الملحد قد عرض في السينمات، بعد صدور حكم قضائي بعرضه، حيث أثار حالة من الجدل قبل عرضه في السينمات المصرية.