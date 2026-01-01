قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأوراق المطلوبة لـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ، أثناء عملية ملئ بيانات التقدم وبعد الاختيار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب ، مؤكدة أنها تتمثل في :

  • شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية)
  • بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية)
  • إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
  • التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد ٢ أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

ويمكن الآن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

وبناءا على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن تسجيل البيانات على رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ، من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 ولمدة شهر.

افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل عن افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027، لتُضاف إلى 69 مدرسة قائمة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 79 مدرسة.

خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة موجودة في محافظات القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب

وكان قد قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وتمثل رؤية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سابقة لسيادته لليابان

و اشار وزير التربية والتعليم إلى اهتمام السيد الرئيس بنقل هذا النموذج إلى مصر.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه في كل زيارة للمدارس المصرية اليابانية يرى نموذجا في بناء شخصياتهم، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية منذ توليه مسؤولية الوزارة ارتفع من 51 مدرسة ليصل حاليًا إلى 69 مدرسة، ومن المنتظر أن يصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، كما أن هناك تكليفًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر.
 
وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل بالمناهج المصرية، ولكنها تتميز بالقدرة على بناء شخصية الطلاب عبر برنامج «التوكاتسو»، والذي يُعد نظامًا مبهرًا ويحقق نتائج مبهرة، قائلًا: «طلبة المدارس اليابانية مختلفون عن غيرهم من الطلاب من ناحية الشخصية، فالطلاب يفهمون جيدًا معنى القيادة واحترام الآخر والكبير والصغير، والطلبة يقومون بتنظيف الفصول يوميًا قبل مغادرة المدرسة»

