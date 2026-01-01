مفاجآت 2026 بالتفاصيل.. أبراج محظوظة مهنيًا وماليًا وتحولات عاطفية قوية

قالت خبيرة الأبراج، إيمان خير: “برج الميزان لديه فرصة أكبر هذا العام، أحمد سعد برج الأسد، وهو من الأبراج المحظوظة هذا العام، وحظه هيكون مساعده أكثر، والأبراج الترابية وهم العذراء والجدي والثور هذا العام لديها حظ كبير جدا فى الأموال، حيث أنها ستدعمهم لمدة 7 سنوات”.

وأضافت خلال حوارها عبر تغطية خاصة بفضائية “صدي البلد”: “المحظوظ مهنيا هو برج الجدي والثور والحمل، والأسد والجوزاء، والعقرب سيكون مدعوم فى شهرة لها علاقة بالمهنة”.

وتابعت: “خلال شهر فبراير ستبدأ الأمور العاطفية تكون أفضل بكثير، والأبراج الأكثر حظا الجوزاء بداية فترة الصيف، والعذراء خلال شهر عيد ميلاده، والحوت، والحمل أموره العاطفيه تتحسن من وقت الربيع، والميزان”.

وأشارت: “السرطان هذا العام سيكون هناك تغيير فى جلده كأنك بتتعامل مع شخص عمرك ما بتقول أنه سرطان، سيكون شخصية أقوي، ولن يفكر فى العاطفة إلا في الربع الأخيرة من العام”.