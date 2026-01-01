مدبولي يتفقد أعمال تطوير مصنع سيماف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مصنع سيماف.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مختار عبد اللطيف، خلال كلمته بأعمال تطوير مصنع سيماف وتفقد رئيس الوزراء أقسام المصنع: “الهيئة العربية تهدي للرئيس السيسي ولشعب مصر هذا الصرح الصناعي الكبير والذى يعد وجها مشرقا للصناعة الوطنية وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية”.

وأضاف: “نحرص على تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الحكومي والشركات العالمية، وتعمل الهيئة بكافة طاقاتها لتحقيق أعلي نسب التصنيع المحلي وتلبية إحيتاجات السوق والتصدير للخارج”.



وتابع أن مصنع سيماف مؤهل لتلبية الإحتياجات من الحديد والصلب، خاتما حديثه: “نتوجه بالشكر للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء لتوجيهاته المستمرة، ولكافة أجهزة الدولة المصرية، وجميع العاملين بالهيئة العالمية للتصنيع والعاملين بمصنع سيماف.. وأدعوهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافنا الطموحة”.



