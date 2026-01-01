لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

واصل المصريون بالخارج مع بدء فتح اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصلية المصرية التصويت، اليوم الخميس 1 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي، بجولة الإعادة في 27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.



وبدأت عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية.

وتم التصويت أمس الاربعاء ويستكمل اليوم الخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج، ويومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.