أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عدم وجود اي تواصل بين إدارة الاهلي وجوميز لتدريب الاهلي الفترة المقبلة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. لم يحدث أي تواصل رسمي بين جوميز والأهلي حتى الآن".



وفي سياق آخر كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن البرتغالي جوزيه جوميز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"البرتغالي جوزيه جوميز ـأصبح مهددا بالاقالة من تدريب فريق الفتح السعودي خلال الساعات المقبلة لسوء النتائج ، وبالتالي قد يكون متاحا للأهلي للتعاقد معه بمقابل مادي معقول وبدون دفع شرط جزائي

الفتح خاض 4 مباريات في الدوري تحت قيادة جوميز تعادل في مباراة وحيدة ، وخسر 3 مباريات ولم يحقق أي فوز ، وتراجع للمركز 16 في الدوري بنقطة وحيدة من بين 18 فريق ويتواجد في منطقة الهبوط

الدوري السعودي يتوقف 20 يوما وهي فترة مناسبة لادارة نادي الفتح للتعاقد مع مدرب جديد"