راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا
ما حكم ظهور الفتاة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. أمين الإفتاء يجيب
تعليم الجيزة: 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز
إيهاب رمزي يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. خاص
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز

منار نور

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عدم وجود اي تواصل بين إدارة الاهلي وجوميز لتدريب الاهلي الفترة المقبلة. 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. لم يحدث أي تواصل رسمي بين جوميز والأهلي حتى الآن".


وفي سياق آخر كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن البرتغالي جوزيه جوميز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"البرتغالي جوزيه جوميز ـأصبح مهددا بالاقالة من تدريب فريق الفتح السعودي خلال الساعات المقبلة لسوء النتائج ، وبالتالي قد يكون متاحا للأهلي للتعاقد معه بمقابل مادي معقول وبدون دفع شرط جزائي

الفتح خاض 4 مباريات في الدوري تحت قيادة جوميز تعادل في مباراة وحيدة ، وخسر 3 مباريات ولم يحقق أي فوز ، وتراجع للمركز 16 في الدوري بنقطة وحيدة من بين 18 فريق ويتواجد في منطقة الهبوط

الدوري السعودي يتوقف 20 يوما وهي فترة مناسبة لادارة نادي الفتح للتعاقد مع مدرب جديد"

جوميز أحمد حسن الأهلى

