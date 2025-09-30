بعد هزيمة الزمالك.. عمرو سلامة: اقتنعت إن الشحات أفضل من زيزو

علق المخرج عمرو سلامة علي هزيمة نادي الزمالك أمس أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب سلامة من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" اقتنعت بالكلام اللي الأهلاوية كانوا بيقولوه بقالهم سنين، إن حسين الشحات جيد جدًا وأفضل من زيزو" .

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.