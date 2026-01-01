إبراهيم فايق يوجه رسالة لوالده في أحدث ظهور

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على صورة تجمعه مع والده: “‏فرع من أصل جدره في الأرض ورأسه في السماء.. أبويا حبيبي اللي برضاه عني ماشي في الدنيا على الله.. وببركة دعائه ربنا بيحميني.. بحبك يا حاج فايق”.

ابراهيم فايق ووالده

من جانب اخر، كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تطورات جديدة في مفاوضات انتقال لاعب الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم إلى برشلونة.

و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك :‏لما اقولك متراجعش ورايا في قصة حمزة عبدالكريم يبقى متراجعش،لما اقولك مفيش مفاوضات وقفت وبرشلونة متمسك باللاعب والأهلي عنده انفتاح على خروجه يبقى متراجعش ورايا.

و تابع :‏ولما قولت لك كان فيه فيديو من كام يوم وفيه محادثات حصلت بين والد اللاعب والوسيط ونادي برشلونة وقولت لك فيه عرض جديد هيتقدم متراجعش ورايا .