الليلة.. ليفربول يواجه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول منافسه ليدز يونايتد اليوم على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يوناتيد

وتقام مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس، وتذاع عبر قناة بين سبورت .

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط لمحاولة العودة للمنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي.

فيما يحاول فريق ليدز يونايتد حصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب بطولة الدوري.

وكانت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.

ويغيب محمد صلاح عن لقاء ليفربول وليدز يونايتد بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وجاء فريق ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.