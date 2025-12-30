رحيل مدرب الكرات الثابتة بـ ليفربول بعد تراجع مستوى الريدز دفاعيا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء، رحيل مدرب الكرات الثابتة آرون بريجز، عن منصبه، تزامنا مع تراجع حاد في سجل الفريق الدفاعي، حيث يمتلك حاليا أسوأ سجل في استقبال الأهداف من الكرات الثابتة بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وأوضح نادي ليفربول في بيان رسمي أن بريجز، الذي انضم للعمل مع الفريق في يوليو 2024 كمدرب لتطوير الأداء الفردي قبل التحول لملف الكرات الثابتة، ساهم في نجاحات الفريق السابقة ضمن الجهاز الفني لآرني سلوت، لكن رحيله جاء في وقت حساس قبل يومين فقط من مواجهة ليدز يونايتد في مطلع عام 2026.

واستقبل فريق ليفربول الإنجليزي 12 هدفاً من كرات ثابتة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى في أوروبا بالتساوي مع أضعف الفرق دفاعياً، حيث نجحت أندية مثل مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، وحتى فرق الوسط نوتنجهام فورست وولفرهامبتون، في استغلال هذا الخلل وهز شباك حامل اللقب.