متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
أصل الحكاية

قبلة دمرت الزمالك.. ماذا يوجد في "واقي ساق" حسين الشحات؟

حسين الشحات
حسين الشحات
أحمد أيمن

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري مبارة مثيرة بين الأهلي والزمالك، حيث تمكن حسين الشحات، نجم الأهلي، من قلب موازين اللقاء فور دخوله كبديل في الشوط الثاني من المباراة. 

الأداء المميز للشحات لم يمر مرور الكرام، إذ جاءت تدخلاته على أرض الملعب لتمثل الفارق في نتيجة المباراة وتمكن الأهلي من قلب النتيجة والفوز بنتيجة 2-1، ليعزز تواجده في المنافسة على لقب الدوري.

مباراة الأهلى والزمالك 

حقق فريق الأهلي، فوزا مهما بهدفين لهدف على الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، فيما سجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة 71 وتريزيجيه في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.

تأثير حسين الشحات 

دخل حسين الشحات اللقاء كبديل بعد إصابة طاهر محمد طاهر جناح الأهلي، ولم يستغرق وقتًا طويلًا لإثبات نفسه، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 71 من المباراة.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعدها بدقائق فقط، ساهم في احتساب ضربة جزاء لزميله محمود حسن "تريزيجيه"، الذي سجل منها هدف الفوز في الدقيقة 78. 

تعويذة حسين الشحات

واحدة من اللحظات التي لفتت الأنظار كانت عندما شوهد حسين الشحات وهو يقبّل "واقي الساق" الخاص به قبل دخوله الملعب، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بين جمهور السوشيال ميديا. 

وتبين لاحقًا أن هذا الأمر هو عادة عند الشحات يقوم بها قبل كل مباراة، حيث يضع اللاعب صورًا لأفراد عائلته على واقي الساق، وتقبيله له يعتبر تعبيرًا عن التفاؤل والحب.

جدير بالذكر أن حسين الشحات انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2019 قادمًا من العين الإماراتي في صفقة قياسية كلفت النادي وقتها 5 ملايين دولار. 

وفي يونيو 2023، نجح النادي الأهلي في تجديد عقد اللاعب حتى 2026 وعلى الرغم من اقتراب نهاية عقد الشحات في يونيو المقبل، إلا أن أداءه الحالي يجعل من الصعب على إدارة النادي تجاهل استمراره.

حسين الشحات مباراة الأهلى والزمالك نتيجة مباراة الأهلى والزمالك ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري تعويذة حسين الشحات

