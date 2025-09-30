ياسر ريان: حسين الشحات نسي الكرة مع ريبيرو والزمالك واقع بدنيا

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الزمالك أتيحت له فرص كان بإمكانه انهاء المباراة مبكرا، ولكن الزمالك كان واقع بدنيا، وفيريرا مدرب الزمالك غريب يرى أن بعض من لاعبيه واقعين بدنيا ورغم ذلك لم يقم إجراء أي تبديلات

وأضاف: النادي الأهلي أدار المباراة بإمتياز، وأداء الأهلي والزمالك قبل المباراة ليس أفضل حال، والشوط الأول كان مستوى الفريقين عادي، ونزول حسين الشحات الاضطراري كان نقطة فارقة في الأهلي أمام الزمالك وحسين الشحات مع ريبيرو كان ناسي الكورة، ولكن عماد النحاس أعاد له ثقته في نفسه وكان متأثر نفسيا.