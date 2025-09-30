مهيب عبد الهادي عن حسين الشحات: الذهب لا يصدأ

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بأداء اللاعب حسين الشحات في مباراة القمة.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيسبوك”: "الذهب لا يصدأ".

وحصد حسين الشحات جائزة رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، الاثنين، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الشحات الجائزة بعد نجاحه في تغيير سير المباراة بتسجيل هدف وتسببه في ركلة جزاء للنادي الأهلي نحج تريزيجيه في ترجمتها لهدف الفوز بالمباراة.

فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، الاثنين، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.