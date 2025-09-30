ضياء رشوان: النسخة الحالية من "خطة ترامب" تعكس توازناً في القوى.. وحرب غزة بلا منتصر أو مهزوم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن النسخة الحالية من الخطة الأمريكية المطروحة — التي كانت في السابق تتألف من 21 بندًا وصارت الآن 20 بندًا — لا تعبّر فقط عن توازن قوى قائم، بل إن أحداث 7 أكتوبر، بغضِّ النظر عن الآراء المختلفة بشأنها، كانت السبب الذي دفع الأمور للوصول إلى هذا المستوى.

وأضاف رشوان، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث يوضّح تغيرًا في المعطيات الميدانية والسياسية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح منذ نحو عامين خمسة أهداف عسكرية، وأن تصريحاته السابقة عن مواصلة العمليات في رفح وإنهاء "الكُتائب" المختلفة كانت بمثابة مؤشرات على مساره في تلك المرحلة.

واختتم رشوان تحليله بالقول إن هذه الحرب «قد تنتهي بلا منتصر ولا مهزوم»، في إشارة إلى صعوبة حسم الصراع بالوسائل العسكرية وحدها وبعمق التعقيدات السياسية والتاريخية المصاحبة له.