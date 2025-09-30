لم يرد ذكر مخطط التهجير.. الديهي يكشف تفاصيل مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الخطة النهائية التي أعلن عنها ترامب ليس فيها ريفيرا ولا تصفية ولا تهجير والفضل يعود لله ثم الرئيس السيسي.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتضمنت 21 بندًا لحل الأزمة في قطاع غزة ولم يرد فيها ذكر مخطط التهجير سواء قسريًا أو طوعيًا، كان بفضل ربنا والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن اهم ما فيه الوثيقة هو ما لم يرد فيها لا يوجد ذكر للتصفية او التهجير كل اللي مصر قالته نعمل إعادة اعمار والله العظيم الفضل يعود لله ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي قال لا للتصفية ولا للتهجير ولا لزيارة أمريكا".