كيفية التقديم على عداد كهرباء
تحت أنظار صلاح.. ليفربول يتأخر أمام جالاتا سراي في الشوط الأول
أنقذوا ولادنا| الأهالي يستغيثون من رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمدرسة الزهور بالمرج
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
لم يرد ذكر مخطط التهجير.. الديهي يكشف تفاصيل مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الخطة النهائية التي أعلن عنها ترامب ليس فيها ريفيرا ولا تصفية ولا تهجير والفضل يعود لله ثم الرئيس السيسي.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن  الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتضمنت 21 بندًا لحل الأزمة في قطاع غزة ولم يرد فيها ذكر مخطط التهجير سواء قسريًا أو طوعيًا، كان بفضل ربنا والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن اهم ما فيه الوثيقة هو ما لم يرد فيها لا يوجد ذكر للتصفية او التهجير كل اللي مصر قالته نعمل إعادة اعمار والله العظيم الفضل يعود لله ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي قال لا للتصفية ولا للتهجير ولا لزيارة أمريكا".

نشأت الديهي ترامب ريفيرا الرئيس السيسي مخطط التهجير

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

رشا عبد العال

الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الجديدة SAP في هذه المناطق..غدا

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

