يا فؤش .. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

طرح النجم محمد فؤاد أجدث اغانيه بعنوةن “يافؤش” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد راجح وتوزيع نابلسى وميكس وماستر خالد سند .



وتقول كلمات الأغنية:

في قُربك كل حاجة بتبقي في عيني حلوةأنا كل ماخش بيتنا لوحدى وأطفى النور

ألاقى صورتها ماليه الأوضه والمرايات

قالولي عمل ومعمولك جابولى بخور

وبخرتلها ظهرتلي فى حاجات وحاجات

عملولى زار برضو ماطلعتش قاعدالى فى البيت

وبملح ومايه فى الشقه كلها رشيت

برضو مفيش فايده الظاهر أن أنا حبيت

دايماً على بالى ومابتسيبنيش

روحت لناس خبرة وقالولى كل دى عكوسات

وجابولى ناس لفت حواليا وسبع لفات

مابقتش بتمشى من بالى وبقت بتبات

شكلها كده حالفه ماتنيمنيش

يادوب هارتاح وهاخد نفسى أسمع صوت

ينادى عليا ويقولى مانيش سيباك

أطير من خوفى ع الدكتور أقوله بموت

يرد عليا ويقول ده أكيد إرهاق

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الأوساط الفنية بعد تسريب أغنية جديدة بصوت الفنان محمد فؤاد تحمل اسم "حليم"، ما فتح باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التسريب ومصير طرح العمل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

صدمة الجمهور وتساؤلات حول الألبوم الجديد

وفى وقت لاحق، فوجئ جمهور محمد فؤاد بانتشار الأغنية المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض في البداية أنها من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يعمل على تسجيله حاليًا، إلا أن المفاجأة أن الأغنية تعود فعلياً إلى ألبوم سابق كان من المقرر طرحه، قبل أن يتم التراجع عن المشروع بالكامل بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

تامر حسين يكشف التفاصيل

من جانبه، خرج الشاعر الغنائي تامر حسين عن صمته موضحًا حقيقة الأمر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه على فيسبوك أكد فيه أن أغنية "حليم" من كلماته، وألحان مادين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأضاف أن الأغنية كانت ضمن مشروع ألبوم محمد فؤاد القديم الذي تم التراجع عنه نتيجة خلافات حادة بينه وبين الشركة المنتجة، مشيرًا إلى أنه كان قد تنازل عن حقوق الأغنية سواء لمحمد فؤاد أو للشركة، لكنه تفاجأ بتسريبها دون أي تنسيق أو إعلان رسمي، الأمر الذي تسبب ـ بحسب وصفه ـ في ضياع مجهود صناع العمل الفني.

