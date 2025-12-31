قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هنا الزاهد تحتفل برأس السنة على طريقتها الخاصة في باريس

هنا الزاهد
هنا الزاهد
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة هنا الزاهد ب قدوم العام الجديد 2026، من العاصمة الفرنسية باريس، 

 ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”مجموعة من الصور التقطتها خلال إقامتها هناك، وعلقت قائلة : "مرحبا من باريس.. نحتفل بالعيد في مدينة الأضواء الجميلة ترقبوا الأفلام الجديدة والمثيرة القادمة في طريقكم قريبًا، أتمنى لكم كل الفرح والسعادة في هذا العيد".

النجمة هنا الزاهد تصدرت التريند خلال الساعات القليلة الماضية، تزامناً مع نشرها بعض من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث تعد النجمة من أشهر النجوم استخداماً للتطبيق الخاص بالصور، حيث إنها حصدت أكثر من ثلاثة ملايين لايك في آخر 6 صور نشرتها خلال الفترة الأخيرة.

وفى سياق آخر، سبق وأعلنت منصة يانجو بلاى عرض فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة والنجمة هنا الزاهد، 13 نوفمبر الماضي، من إخراج أحمد الجندى، ومن المتوقع أن تعرض مسلسل 2 قهوة للفنانين أحمد فهمى ومرام على خلال الفترة المقبلة.

ويأتى عرض فيلم الشاطر على المنصة بعدما عرض فى السينمات، حيث ظل متواجدا حتى الآن فى شباك التذاكر، لأكثر من 4 أشهر، ومن المتوقع سحبه من السينمات آخر الاسبوع الجارى، إذ حقق اكثر من 115 مليون.

