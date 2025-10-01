الديهي: انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة فتح المساعدات هما أساس نجاح أي ترتيبات لاحقة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة فتح المساعدات هما أساس نجاح أي ترتيبات لاحقة، مشدداً على أن هذه البنود تخدم المواطن الفلسطيني والأسرة الفلسطينية بشكل مباشر.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مصر ترى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بأنها المفتاح لاستقرار المنطقة، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن البند الخاص بوقف إطلاق النار الوارد في "خطة 21" التي أعلن عنها أمس ترامب يعد خطوة أساسية وضرورية لوقف "شلال الدم" عن المدنيين العاديين.