قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك .. فيديو
مجــ..ـزرة جديدة.. الاحتلال يحوّل ورشة نجارة إلى مقبرة في دير البلح ويقتــ..ــل 5 فلسطينيين
«الفقي»: خطة «ترامب» منحت إسرائيل مكاسب ونجاحًا للدبلوماسية المصرية.. ورفض حماس خسارة كبيرة|فيديو
بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الفقي»: خطة «ترامب» منحت إسرائيل مكاسب ونجاحًا للدبلوماسية المصرية.. ورفض حماس خسارة كبيرة|فيديو

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
محمود محسن

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن إسرائيل استفادت من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تحسين صورتها وكسر عزلتها الدولية، بالإضافة إلى نجاحها في إدراج بنود تتعلق بالإفراج عن الرهائن وخروج حركة حماس من غزة، واصفًا هذا الخروج بأنه "استسلامي بكل المعاني".

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أن رفض حماس للخطة سيكون خسارة كبيرة لها، معتبرًا أن الرفض تصرّف سلبي، بينما الصواب هو الموافقة المبدئية ثم مناقشة البنود والتفاصيل. وأشار إلى أن الخطة تضمنت مكاسب عربية مهمة، أبرزها رفض التهجير ورفض ضم الضفة الغربية، وهو ما اعتبره نجاحًا للدبلوماسية المصرية التي شددت يوميًا على رفض التهجير في جميع المحافل، موضحًا أن الطرف المفاوض كان الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إدارة ترامب مثّلت "حائط الصد" في هذه المفاوضات.

ولفت الفقي إلى أن إدارة ترامب كانت أكثر الإدارات الأمريكية تقديمًا للخدمات لإسرائيل، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير، مشيرًا إلى أن الخطة منحت إسرائيل إيجابيات عدة، لكنها تضمنت أيضًا نقطة محايدة للجميع، وهي تأجيل البت في مسألة حل الدولتين إلى بند لاحق، ما يوحي بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح أقرب إلى عمل أدبي وتاريخي.

وتابع: "خطة ترامب لا تتوقف عند إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين فقط، بل غاصت في أعماق القضية، واعتبرها نوعًا من المقاومة لمحاولات الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين."

مصطفى الفقي إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

الفنان حمادة بركات

الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

عرض فيلم "فيها ايه يعني"

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

بالصور

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد