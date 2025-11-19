قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ للنائب العام| الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعرض طفلة للتنمر بمدرسة

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في واقعة تعرض طفلة للتنمر بإحدى مدارس مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للبلاغات الواردة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل واقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام للتنمر داخل مدرستها من قبل بعض زملائها، الأمر الذي أثَّر سلبًا على حالتها النفسية ودفعها إلى محاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤسفة.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة التواصل مع الطفلة والاطمئنان على حالتها، مع اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لحمايتها وتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدةً ضرورة التعامل الفوري مع هذه الواقعة التي تمس سلامة الطفلة النفسية والجسدية. كما وجهت بتقديم دعم نفسي متكامل للطفلة من خلال متخصصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي، إلى جانب دراسة حالة الأطفال المتنمرين للتعرف على أسباب السلوك لديهم، وإعداد تقرير تفصيلي بشأن التدخلات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه وفي ضوء ما قد تشكله هذه الواقعة من جريمة تعريض طفل للخطر وجريمة التنمر المؤثمة بموجب حكم المادة ٣٠٩ مكرر (ب) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠، فقد تمت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، حيث تباشر نيابة المنزلة الجزئية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تمت إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الدقهلية، التي توجه فريقها إلى الطفلة وأسرتها، وتم متابعة مجريات التحقيق بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة لضمان سرعة التعامل مع الواقعة وتوفير الحماية اللازمة للطفلة.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، استمرار الجهود المبذولة لحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو التنمر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أطلق العديد من حملات التوعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة احترام حقوق الطفل. وناشد المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات من خلال خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار 24 ساعة أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01102121600.

