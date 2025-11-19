موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة كايزر تشيفز، في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز

يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمواجهة كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الإفريقية، في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد

ومن جهتها، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وكايزر تشيفز، ويضم كل م:

- واشنطن دولو حكمًا للساحة.

- مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت.

- مساعد الحكم الثاني توماس كونيه.

- الحكم الرابع إيمانويل مينساه.