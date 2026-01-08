إطلاق مبادرة ديارنا .. دفا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مواجهة البرد القارس

أطلقت مؤسسة ديارنا للتنمية مبادرة جديدة من مبادراتها الرائدة تحت عنوان «ديارنا .. دفا»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة موجات البرد القارس، خاصة في القرى الأكثر فقرًا والمناطق الحدودية والصحراوية.

بدأت المؤسسة تنفيذ المبادرة من محافظة الفيوم وبخاصة بقرى مركز يوسف الصديق، حيث شملت المرحلة الأولى عددًا من القرى من بينها القرية العاشرة والقرية الثانية وقوته، على أن تمتد المبادرة تباعًا إلى قرى ومناطق أخرى أشد احتياجًا على مستوى المحافظات.

وأكد الدكتور أحمد حمدي حمزة، رئيس مجلس إدارة ديارنا ، أن مبادرة «ديارنا .. دفا» تأتي انطلاقًا من استراتيجة عمل تتبنها المؤسسة وتستهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم اللازم لها في فترات الشتاء القاسية، بما يحفظ كرامة المستفيدين ويخفف من معاناتهم اليومية.

وأكد حمزة أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية والنائية، يعكس توجه المؤسسة نحو الوصول بالخدمات إلى الفئات التي يصعب وصول الدعم إليها، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف حماية الأسر من آثار البرد القارس، لاسيما كبار السن والأطفال والمرضى.

وأوضح حمزة أن «ديارنا .. دفا» تعد واحدة من سلسلة مبادرات تنموية وإنسانية تنفذها المؤسسة على مدار العام، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مفهوم التكافل المجتمعي.

جدير بالذكر أن مؤسسة ديارنا للتنمية هي مؤسسة أهلية تعمل في مجالات التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية، وتسعى إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج ومبادرات متكاملة في مجالات الصحة والتعليم والدعم الإنساني، بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا ومستدامًا داخل المجتمع.