هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
اليوم العالمي لريادة الأعمال النسائية.. القومي لذوي الإعاقة يعزز تمكين المرأة بعدد من المبادرات

أمل مجدى

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس أطلق عدد من المبادرات النوعية الريادية، بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال النسائية، التي تهدف إلى تدريب النساء ذوات الإعاقة على عدد من الحرف التراثية وإعادة تدوير المخلفات البيئية وتحويلها إلى منتجات خضراء، وذلك بهدف تمكينهم اقتصاديًا، من خلال إتاحة فرص العمل الحر لهم، واستغلالها بأفضل شكل، ومساعدتهم في تنفيذها، وتسويق منتجاتهم.

مبادرة "اكتشفني" 

أشارت "كريم" أن من بين هذه المبادرات مبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الفتيات ذوات الإعاقة في مجال الفن والمجالات المختلفة، والعمل على تمنيتها من خلال ورش عمل تفاعلية، وكذلك مبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على تدريب النساء ذوات الإعاقة على عدد من الحرف التراثية المصرية، ومبادرة "ريادة الأعمال الخضراء..بدايتك من البيئة"، التي تستهدف التدريب على إنتاج منتجات معاد تدويرها من مخلفات بيئية.

لافته إلى أن المجلس يساعد النساء ذوات الإعاقة على تسويق منتجاتهم من خلال معارض منتجاته التي ينظمها مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومعارضه التي ينظمها على ضمن فعالياته المختلفة، والمبادرة القومية "أسرتي قوتي"، وكذلك يعمل المجلس على إشراكهم في معارض "ديارنا" و"تراثنا"، وغير ذلك من المعارض المختلفة.

