هند صبري تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها صورة لها، أثناء أداء مناسك العمرة.

وظهرت هند في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أمام الكعبة الشريفة.



وحرصت الفنانة هند صبري، على تهنئة الفنانة مي عز الدين بمناسبة زواجها.

وكتبت هند صبري عبر ستوري حسابها على انستجرام: فرحانين ليكم من قلبنا،الف مبروك يا أجمل عروسة ربنا يسعدكم يارب٠

تواصل النجمة هند صبري التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "مناعة" المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، حيث انضم مؤخرًا النجم خالد سليم إلى قائمة أبطال المسلسل.

مسلسل "مناعة"، من إنتاج شركة United Studios، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين مناوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب هند صبري وخالد سليم.