فن وثقافة

رمضان 2026.. خالد سليم ينضم إلى "مناعة" أمام هند صبري

هند صبري
هند صبري
أحمد إبراهيم

تواصل النجمة هند صبري التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "مناعة" المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، حيث انضم مؤخرًا النجم خالد سليم إلى قائمة أبطال المسلسل. 

مسلسل "مناعة"، من إنتاج شركة United Studios، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين مناوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب هند صبري وخالد سليم.

 ويدور مسلسل "مناعة" في إطار اجتماعي تشويقي يتناول العديد من القضايا معاصرة، تجمع بين الدراما الواقعية والتصعيد النفسي.

هند صبري تتحدث عن افتتاح المتحف المصرى 

من ناحية أخرى عبّرت الفنانة هند صبري عن فخرها الكبير واعتزازها بمصر بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ووصفت الحدث بأنه ليس مجرد فعالية ثقافية، بل رسالة للعالم تؤكد أن الحضارة المصرية خالدة لا تنتهي.

ونشرت هند صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” منشورًا قالت فيه: “كم الفخر والإعجاب اللي بحسّه كل مرة بشوف إنجاز جديد بيخرج من أرض مصر العظيمة، لكن النهارده كان الإحساس أعمق من أي وقت فات، افتتاح المتحف المصري الكبير مش مجرد حدث ثقافي، لكنه رسالة للعالم إن الحضارة دي عمرها ما بتنتهي، وإن التاريخ المصري لسه بيحكي قصته بأجمل صورة”.

وأضافت: “أكتر حاجة لمست قلبي النهارده هي إحساسي ببناتي.. بالفخر إن جذورهم جاية من أرض علّمت الدنيا معنى الإبداع والعظمة، وإن جزء من هويتهم مرتبط بحضارة خالدة عمرها آلاف السنين".

واختتمت: “ألف مبروك لمصر على هذا الإنجاز العظيم، وشكرًا لكل من ساهم في إحياء التاريخ بهذا الجمال”.

هند صبري خالد سليم مسلسل مناعة

