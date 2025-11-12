قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

طرح فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية

السلم والثعبان
السلم والثعبان
أحمد البهى

تستعد دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، لعرض فيلم “السلم والثعبان 2” غدًا، الخميس.

يقوم  بيطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، و ماجد المصري، وفدوى عابد. 

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، وحلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

وقال الفنان عمرو يوسف إن فيلمه الجديد "السلم والثعبان" يُعد من أهم وأصعب التجارب في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن كل مشهد في العمل كان يحمل تحديًا خاصًا بالنسبة له.

وأضاف يوسف، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن الفيلم، بحضور المخرج طارق العريان وأبطال العمل أسماء جلال وماجد المصري وظافر العابدين، أن الفيلم يقدم رؤية جديدة وجريئة للعلاقات الإنسانية في العصر الحديث.

وأوضح: "كل مشهد في الفيلم كان أصعب من التاني، لكن مشهد الخناقة بيني وبين ظافر العابدين كان من أقوى المشاهد اللي صورتها في حياتي، لأنه مليان انفعال ومشاعر متشابكة".

وتابع عمرو يوسف أن الفيلم ليس مجرد قصة حب، بل هو "وصفة مهمة في العلاقات"، لأنه يناقش كيفية التعامل مع الاختلافات والمشاكل بين الشريكين بطريقة واقعية وقريبة من الجمهور.
 

