الغندور يهنئ منى زكى وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

احتفل الاعلامي خالد الغندور بعيد ميلاد الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي الذي يوافق اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"كل سنة و انتي طيبة النجمة و الصديقة مني ذكي و كل سنة و حبيبي أحمد حلمي بألف خير ".



يحتفل اليوم 18 نوفمبر، كل من أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، إذ ولد الأول في مثل هذا اليوم عام 1969، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976.



قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

وقبل 4 سنوات، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.

وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية.