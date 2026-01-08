محافظ الإسماعيلية يستقبل نواب البرلمان والشيوخ في أول لقاء تعريفي

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الخميس، نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، في أول لقاء تعريفي عقب نيلهم ثقة مواطني الإسماعيلية لتمثيل المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، عقب انتهاء العملية الانتخابية لمجلس النواب واكتمال المجالس التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب سليمان وهدان، سامي سليم، محمد طلبه، موسى خالد، محمد الصافي، السيد عبدالجليل، ماري جمال، وريهام الشاطوري، وأعضاء مجلس الشيوخ مجدي زايد، وولاء حافظ.

وفي مستهل اللقاء، قدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة لنواب مجلسي النواب والشيوخ، على نيلهم ثقة مواطني المحافظة لتمثيلهم بالمجالس التشريعية، متمنين لهم التوفيق والسداد في مهمتهم.

وأعرب "أكرم" عن اعتزازه بهذا اللقاء مع نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، متمنيًا التعاون والعمل جنبًا إلى جنب لخدمة مواطني الإسماعيلية.

مضيفًا، أؤمن بأهمية العمل الجماعي لتعظيم النتائج والوصول بشكل أسرع لتحقيق الأهداف، وتلبية احتياجات موطني الإسماعيلية، ولا بد من تعظيم قيم المشاركة المجتمعية.

ومن جانبهم، وجَّه نواب الإسماعيلية الشكر للمحافظ، على حسن وحفاوة الاستقبال، مثمنين جهود الجهاز التنفيذي للمحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدين على تعاونهم في كافة المجالات مع الجهاز التنفيذي لخدمة أبناء المحافظة.

وتناول اللقاء عرض ومناقشة سُبل التعاون المشترك، لحل كافة المشكلات العامة التي يعانى منها المواطنين بالمحافظة، ودفع عجلة العمل للوصول بالإسماعيلية لمكانتها التي تستحقها.