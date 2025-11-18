قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

يحتفل اليوم 18 نوفمبر، كل من أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، إذ ولد الأول في مثل هذا اليوم عام 1969، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976.

قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

وقبل 4 سنوات، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.

وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي، كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها اعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية.

نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

وتابع أحمد حلمي: «كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي انت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا».

وأكمل حلمي، أنه :«وقتها كنت بشتغل في قناة فضائية، وجت مكالمة لعمل في أحد الأعمال، وبعد يوم عمل متعب، كنت مرهقا جدا، روحت علشان اجتماع عمل، ووجدت مني زكي ووقتها شعرت بالمفاجأة».

وأردف أحمد حلمي،: «حاولت خلال أول لقاء بيننا، الحصول على رقم الهاتف الخاص بها، وبمجرد لما وصلت للمنزل؛ قمت بالاتصال بها كثيرا، لكنها لم ترد على اتصالي، ولما ردت عليا بعد فترة بررت سبب عدم الرد لأن الموبايل وقع».

وتابع الفنان أحمد حلمي، أنه بعد فترة نشأت بيننا صداقة رائعة جدا ووقتها كنت في بداية مشواري الفني ولا أملك شيئا، وفي إحدى الخروجات، ذهبت لكي أتحدث لها عن حبي بشكل صريح.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

