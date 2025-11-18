اليوم.. "بنات الباشا" في عرضه العالمي الأول على المسرح الكبير بمهرجان القاهرة

يُعرض اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في إطار عروض الجالا بالدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "بنات الباشا" للمخرج محمد العدل، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"بنات الباشا" هو فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع.

داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

محمد العدل، مخرج مصري من مواليد 1986، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 2008، وعمل مساعدًا لعدد من أبرز المخرجين في السينما والدراما التلفزيونية. أخرج سبعة أفلام روائية طويلة واثني عشر مسلسلاً، وحصدت أعماله العديد من الجوائز والتكريمات عربيًا ودوليًا.