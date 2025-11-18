فى ذكراه.. قصة محاولة انتحار أحمد زكي وحقيقة زواجه من رغدة ووصيته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا.

بداية أحمد زكي الفنية

تخرج أحمد زكي، من معهد الفنون المسرحية عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».

وقبل 3 سنوات،حكى الفنان الراحل جميل راتب موقفا عن أحمد زكي، فى أحد لقاءاته وقال إنه أثناء ترشيحه لفيلم " الكرنك"، رفضه مُنتج الفيلم رمسيس نجيب قائلًا: «لا يُمكن إن شاب أسود يظهر حبيب سعاد حسنى»، مؤكدا أنه بسبب هذا الأمر حاول أحمد زكي الانتحار، فهو كان في بداياته ويبحث عن الفرصة التي ينطلق منها فى عالم النجومية.

حقيقة زواج أحمد زكي من رغدة

وتحدثت رغدة في لقاء متلفز ببرنامج ولا تحلم" مع الإعلامي اللبناني نيشان منذ بضعة سنوات، عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: "لم تجمعنا سوى 4 أفلام، ولكن أشعر كأننا قمنا سويا بـ100 فيلم لأننا نشبه بعضنا كثيرًا".

وكشفت رغدة في حلقتها مع نيشان، عن أن أحمد زكي عرض عليها الزواج قبل فترة قصيرة من وفاته، ليحميها من كلام الناس الذين كانوا يتحدثون عن تواجدها بجانبه طوال الوقت خلال فترة مرضه.

وقالت رغدة: "رفضت زواجي منه لأنه ليس منطقيا أتزوج شخصًا والموت يلاحقه لمجرد أنه يريد حمايتي من الشائعات"، مؤكدة أنها وأحمد زكي كانا يحبان ويشبهان بعضهما البعض كثيرًا.

وصية أحمد زكي

وطلب زكي من أديب أنه فى حالة وفاته قبل انتهاء التصوير أن يقوم المخرج شريف عرفة مخرج ''حليم'' بتصوير جنازته ووضعها فى وقائع الفيلم بدلا من جنازة عبد الحليم حافظ.