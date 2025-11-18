نفسي أتصور معاها.. شيماء سيف توجه رسالة لتلميذة الدقهلية بعد التنمر عليها

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة دعم وتشجيع للتلميذة التي حاولت القفز من شباك الفصل بعد تعرضها للتنمر من زميلاتها في إحدى مدارس محافظة الدقهلية.

وقالت شيماء سيف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: "يا حور أنتي قمر وجميلة، ومفيش في حلاوتك وياريت لو حد يعرفها يقولها إني نفسي أشوفها وأتصور معاها".

كانت شيماء سيف قد ظهرت على الريد كاربت بإطلالة رشيقة أنيقة وجذابة مرتدية فستان ساحر وطويل، كشف عن جمالها ورشاقتها.

وتفاعل مع إطلالة شيماء السيف بعض الفنانين وكتبت الفنانة منة فضالي: والنبي قمر"، ووضعت الفنانة روجينا "إيموجي" قلب.

وانطلقت الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي الخميس الماضي، تحت شعار أفلام قصيرة حكايات عظيمة، بمشاركة وفد سينمائي مصري من بينهم الفنانين محمد ممدوح وشيكو وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف ومن المخرجين رامي إمام وكريم الشناوي ومعتز التونى ومصطفى متولي والكاتب السينمائي هيثم دبور.