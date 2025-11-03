بإطلالة رشيقة.. شيماء سيف تلفت الأنظار في مهرجان البحرين السينمائي

شاركت الفنانة شيماء سيف ، صور من أحدث ظهور لها، من مشاركتها في مهرجان البحرين السينمائي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شيماء سيف على الريد كاربت بإطلالة رشيقة أنيقة وجذابة مرتدية فستان ساحر وطويل، كشف عن جمالها ورشاقتها.



وتفاعل مع إطلالة شيماء السيف بعض الفنانين وكتبت الفنانة منة فضالي: والنبي قمر"، ووضعت الفنانة روجينا "إيموجي" قلب.

وانطلقت الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي الخميس الماضي، تحت شعار أفلام قصيرة حكايات عظيمة، بمشاركة وفد سينمائي مصري من بينهم الفنانين محمد ممدوح وشيكو وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف ومن المخرجين رامي إمام وكريم الشناوي ومعتز التونى ومصطفى متولي والكاتب السينمائي هيثم دبور.