تعاون بين القومي للإعاقة وجامعة أسوان

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الجامعة، ضمن زيارتها وجولتها لمحافظة أسوان، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة في البرامج المختلفة للجامعة، وكذلك تنظيم فعاليات مبادرة "إرادة وقيادة" في الجامعة، لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من القيادة.

حضر اللقاء الدكتورة ريهام فؤاد مدير مركز الإعاقة في الجامعة، وحاتم يسري مدير رعاية الشباب بالجامعة، والدكتورة ميرفت السمان رئيسة نادي اليونسكو للتعليم التكنولوجى وحماية التراث بأسوان.

وناقش اللقاء الخدمات المقدمة من قبل الجامعة الطلاب ذوي الإعاقة، ودور مركز ذوي الإعاقة في دمجهم وتمكينهم، وسبل الإتاحة المتوافرة لدى الجامعة لهذه الفئة، وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، واقتراح عدد من الحلول للتغلب عليها.

ذوى الإعاقة

كما ناقش احتياجاتهم المختلفة، كما استعرض اللقاء سبل التعاون مع المجلس في البرامج والمبادرات النوعية المختلفة، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز من اندماجهم وتمكينهم في المجتمع، كما تناول اللقاء الأنشطة التي تقدمها رعاية الشباب للطلاب، وسبل دمج الطلاب ذوي الإعاقة بها، وآليات تعزيز هذه الأنشطة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التعاون مع الجامعة لتعزيز انخراط الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم، ودمجهم مع أقرانهم في المجتمع الجامعي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة إليهم.

فضلًا عن تحقيق التشبيك والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخريج جيل قادر على بناء وطن يمكن جميع أفراده.