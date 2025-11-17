يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك

كشف محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن رسالته لـ حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر، خلال مباراة القمة أمام نادى الزمالك.

كان الأهلى فاز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال تريزيجيه، فى تصريحات ببرنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بى سى مصر2»: "حسين الشحات، لعيب كبير، وواخد بطولات كتير مع النادى الأهلى، ربنا يشفيه ويرجع من الإصابة".

وأضاف: «الشحات نزل ماتش الزمالك فرق معانا، كنت بتخانق معاه فى الملعب وزعقت معاه جامد، لأنه بعد ما عمل الهدفين مش عايز يرجع يدافع معانا، قولتله (يابنى خلاص إنسي)».

وأتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً: «حسين الشحات، لعيب كبير، ربنا يرجعه بالسلامة، وهو إضافة لينا».





