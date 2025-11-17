تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن تفاصيل أزمة حقيقية حدثت بينه وبين مسؤولي نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، مؤكدًا أن تمسكه بتمثيل بلاده كان السبب المباشر في رحيله عن الفريق.

“النشيد الوطني يمنحني شعورًا لا يوصف”

قال تريزيجيه خلال تصريحات تليفزيونية إنه يشعر بفخر كبير كلما ردّد النشيد الوطني، مشددًا على أن اللاعب الذي لا يقدّر قيمة انضمامه للمنتخب أو لا يشعر بالحزن عند عدم استدعائه، “ليس على الطريق الصحيح”.

أستون فيلا رفض مشاركتي في البطولة خوفًا من الإصابة

وأوضح اللاعب أن نادي أستون فيلا طلب منه عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا، خاصة أنه كان عائدًا قريبًا من إصابة قوية في الرباط الصليبي.

وأضاف أنهم أخبروه بوضوح: “لو اتصبت مع المنتخب مش هنعالجك”، معتبرين مشاركته مخاطرة غير محسوبة قد تؤثر على مستقبله مع الفريق.

“لو هموت هروح للمنتخب”.. قرار كلفه رحيله عن النادي

وأكد تريزيجيه أنه رفض الضغوط وتمسك بالانضمام للمنتخب، قائلاً: “قلت لهم لو هموت سأذهب للمنتخب”.

وأضاف أن النادي قرر الاستغناء عنه بعد انتهاء البطولة، لكنه لم يندم لحظة واحدة، لأن اللعب لمنتخب مصر بالنسبة له أهم من أي شيء آخر، متابعًا: “حتى لو ضاع مستقبلي.. لا مشكلة”.

التضحية من أجل مصر ليست محل نقاش

وأشار نجم الأهلي إلى أنه يتعامل مع الله في كل قراراته، وأن ما يفعله ليس من أجل الظهور الإعلامي، مؤكدًا أن هناك من يضحي بحياته من أجل بلده، فكيف يخاف لاعب كرة قدم من المخاطرة؟.

الحلم مستمر رغم خسارة نهائيين

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على إصراره على الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، رغم خسارته لنهائيين متتاليين، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك محمد صلاح “أفضل لاعب في العالم”، لكنه ليس وحده، فالجميع يبذل قصارى جهده من أجل رفع اسم مصر عاليًا.



